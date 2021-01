Le livre de la jungle : 6 secrets sur le dessin-animé

M6 s'est mis en mode Disney pour les Fêtes. Après Zootopie, La Belle et le Clochard, Le Retour de Mary Poppins ou encore La Belle et la Bête et Cendrillon, la chaîne diffuse ce 1er janvier un autre dessin-animé culte : Le Livre de la Jungle. On ne s'en lasse pas !

1. Le film a failli être beaucoup plus sombre

Avec ses chansons entraînantes comme Il en faut peu pour être heureux, Le Livre de la jungle n'est pas vraiment déprimant. Et pourtant, il a bien failli être beaucoup moins joyeux. Pourquoi ? A l'origine, le premier scénariste Bill Peet qui avait travaillé sur Blanche-Neige et les sept nains ou Peter Pan a proposé une histoire plus proche du roman de Rudyard Kipling, publié en 1894, et donc assez sombre. Walt Disney n'était pas fan de ce choix et suite au refus de Bill Peet d'écrire une nouvelle version (il a même quitté Disney après 27 ans de collaboration), quatre autres scénaristes ont été embauchés. Le but ? Faire du Livre de la jungle un film familial. Pari tenu.

2. Cette scène a été recyclée dans un autre film

Saviez-vous qu'une scène du Livre de la jungle a été recyclée plan par plan dans un autre film ? Il s'agit de la danse de Baloo et du Roi Louie sur Être un homme comme vous. C'est dans Robin des Bois que l'on peut retrouver cette scène. Le film consacré au voleur justicier reprend d'ailleurs de nombreuses animations d'anciens films Disney, la preuve en vidéo ci-dessous. Mais Le Livre de la jungle a lui aussi recyclé un titre : la chanson Aie confiance que chante Kaa à Mowgli avait été à l'origine prévu pour Mary Poppins et a été réécrite avec de nouvelles paroles pour Le Livre de la jungle.