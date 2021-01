Le hashtag #metoogay met en lumière la réalité des agressions sexuelles dans la communauté gay

Pénétration sans consentement, actes sexuels malgré les "non" répétés... Le hashtag #metoogay montre que malheureusement, les agressions sexuelles touchent aussi la communauté LGBT. De plus en plus d'internautes se sont confiés sur les viols dont ils ont été victimes dans le passé, parfois alors qu'ils étaient encore mineurs. Des tweets forts, horribles à lire mais nécessaires pour que plus jamais les violences sexuelles ne soient une réalité.

Les twittos envoient leur soutien

Comme pour le mouvement #metoo, le mouvement #mettogay a bien entendu reçu beaucoup de messages de soutien de la part des internautes. Plusieurs twittos, choqués par toutes ces histoires, ont tenu à les remercier pour leur courage et leur force de parler. En parler, c'est déjà une première étape vers la guérison. Ils ont aussi voulu leur dire qu'ils les croyaient sur parole et leur rappeler qu'ils n'avaient pas à avoir honte, que ce n'étai pas de leur faute et que la honte devait changer de camp une bonne fois pour toutes.