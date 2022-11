Le Goût de vivre : la vraie Amy s'est remariée (et on ne s'y attendait pas)

En ce moment, Netflix cartonne avec des séries inspirées d'histoires vraies. Comme par exemple avec Dahmer centrée sur le célèbre tueur en série ; The Watcher qui raconte l'histoire d'une famille harcelée ou bien The Crown qui raconte l'histoire d'Elizabeth II. Parmi les autres succès du moment ? Le Goût de vivre. Cette mini-série raconte l'histoire d'amour entre Amy (Zoe Saldaña) et Lino (Eugenio Mastrandrea) qui se rencontrent à Florence avant de vivre une belle mais bouleversante histoire. En effet, Lino meurt des suites d'un cancer dans le show.

Si vous avez (comme nous) pleuré toutes les larmes de votre corps devant les épisodes, vous allez être bouleversé d'apprendre qu'il existe bien une vraie Amy et un vrai Lino. Le Goût de vivre est en fait adaptée d'un livre de Tembi Locke qui y raconte son histoire avec son mari Saro. Cette dernière est en fait actrice dans la vie et a bien perdu son mari en 2012.

La vraie Amy a retrouvé l'amour et s'est remariée

Aujourd'hui, Tembi Locke a retrouvé le sourire et pas que grâce au succès de la série dont elle est l'une des productrices. Il y a quelques jours, on vous a donné des nouvelles de la vraie Amy et surprise, elle s'est remariée ! C'est en 2016 qu'elle a rencontré son amoureux, Robert, et ils se sont dit oui en 2020.