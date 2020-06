Le Fridge : Kev Adams va lancer son propre Comedy Club, "un lieu unique et secret"

On n'arrête plus Kev Adams ! Après une rapide apparition dans le film LOL, la première partie du spectacle de Gad Elmaleh, un passage régulier dans l'émission On n'demande qu'à en rire présentée par Laurent Ruquier ou encore son rôle d'Adam dans la série Soda, sa carrière prend un tournant plus cinématographique. Il enchaîne alors les films dont Fiston, Les Nouvelles Aventures d'Aladin, Alad'2, Amis publics, Un sac de billes, Gangsterdam, Love Addict, etc.. Parallèlement, il continue les one man show avec Voilà, voilà, "Tout est possible" avec Gad Elmaleh ou encore "Sois 10 ans", son 4e spectacle.

Kev Adams lance son propre Comedy Club

En fin d'année dernière, on le retrouvait à la télévision dans le jury de Mask Singer aux côtés d'Alessandra Sublet, Jarry et Anggun. Il y a quelques mois, il se lançait même dans la restauration et ouvrait son établissement de burgers à Paris. Malgré toutes ses expériences variées, le jeune homme de 29 ans n'oublie pas sa première passion : l'humour, et veut lancer son propre Comedy Club, dans les pas de Jamel Debbouze.

Le Fridge, "un lieu unique et secret dans le coeur de Paris"

Un projet annoncé fin 2019, qui a été décalé en raison de la crise du coronavirus. Alors que la deuxième phase du déconfinement commence demain avec la réouverture des restaurants, gymnases et de certaines salles de spectacle, Kev Adams va bientôt pouvoir ouvrir le Fridge, restaurant/bar à cocktails basé à Paris, où des talents de l'humour pourront venir performer sur scène. "Bientôt commence une nouvelle aventure. Un lieu unique et secret dans le coeur de Paris. Tickets bientôt disponibles", a-t-il annoncé sur Instagram, dévoilant par la même occasion le logo de cette "Paris Secret Comedy Room". On a hâte d'en découvrir davantage !