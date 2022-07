Le créateur de 2 des meilleures séries comiques des années 2000 revient avec une nouvelle comédie très prometteuse

Greg Garcia n'est peut-être pas le nom le plus connu du grand public, mais il est pourtant associé à ce qu'il s'est fait de mieux à la télévision ces dernières années. Et pour cause, il s'agit tout simplement du créateur de deux séries cultes : My Name is Earl (2005-2009) et Raising Hope (2010-2014), toutes les deux disponibles sur Disney+ aujourd'hui.

Deux comédies emblématiques qui ont permis de mettre en avant des personnages qu'on voit rarement sur le petit écran, à savoir cette classe moyenne débrouillarde aux plans foireux, qui vont bientôt avoir le droit à une petite soeur. En effet, pour notre plus grand bonheur, Greg Garcia sera de retour cette année avec Sprung.

Sprung, la série la plus déjantée de l'été

Au programme cette fois ? Sans surprise, il s'agira d'une nouvelle comédie. Et sans surprise encore, elle s'annonce totalement barrée. Comme on peut le découvrir dans le trailer (voir dans notre diaporama), Sprung racontera l'histoire de Jack (Garret Dillahunt) qui sortira de prison en pleine épidémie de Covid-19 après plus de 20 ans passés derrière les barreaux. Sans un sou, il va alors se retrouver à vivre chez Barb (Martha Plimpton), la mère de Rooster (Phillip Garcia), son ancien co-détenu, en compagnie de Gloria (Shakira Barrera), son ex-copine en prison.

Le twist ? En échange de l'hébergement, Barb ne demandera qu'une seule chose à la troupe : l'aider à voler les plus riches qui, très souvent, profitent du Covid-19 ou de leur situation, pour arnaquer les moins fortunés et profiter d'eux. A cette occasion, Jack va alors mettre à profit de tous les petits conseils qu'il a pu gratter durant son emprisonnement.

>> Nouveautés Netflix : un film chaud à ne pas voir avec ses parents et l'adaptation en série d'un jeu vidéo culte <<

Une comédie comme on n'en fait pas assez

A la fois improbable, déjantée, en roue libre et parfaitement incarnée - attendez-vous à une galerie de personnages tous plus fous et débridés les uns que les autres, Sprung ne va pas seulement nous offrir des séquences qui promettent déjà d'être mémorables, elle va également marquer les retrouvailles entre Martha Plimpton and Garret Dillahunt, qui jouaient déjà ensemble dans Raising Hope. Et rien que pour ça, on a hâte.

Attendue le 19 août 2022 sur Amazon Freevee (un service américain de streaming vidéo à la demande financé par la pub), on ne sait pas encore si et où Sprung sortira en France. Prime Video ?