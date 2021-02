Le Bureau des Légendes saison 6 : une suite "en écriture" ? Un acteur confirme

On ne comprend plus rien. Alors que la saison 5 de la série Le Bureau des Légendes a longtemps été annoncée comme la dernière, on a ensuite appris qu'un nouveau projet, sous forme de reboot / spin-off, pourrait en réalité voir le jour. Et aujourd'hui ? C'est une potentielle saison 6 qui fait désormais parler d'elle.

Une suite en production pour Le Bureau des Légendes ?

Invité de l'émission Ca fait du bien (Europe 1), Jonathan Zaccaï - l'interprète de Raymond Sisteron, n'a pas échappé à une question sur l'avenir de la série de Canal+. Sa réponse ? "Il y a bon espoir concernant une saison 6. Eric Rochant [le créateur] a quitté l'affaire, mais il y a d'autres gens qui ont récupéré Le bureau et qui l'écrivent".

Un projet qui avancerait au ralenti, la faute à la crise sanitaire qui frappe le monde entier en ce moment, "Normalement, ils sont en écriture, même s'il est vrai qu'avec la pandémie, ils ne peuvent pas vraiment voyager pour inspirer le récit", mais qui resterait néanmoins sérieux.

Les acteurs voudraient continuer

Et l'acteur l'a confié, là où les premières rumeurs laissaient entendre que de nouveaux personnages pourraient être mis en scène, les acteurs originaux auraient un groupe Whatsapp à travers lequel ils se tiendraient "un peu au courant" de l'évolution du Bureau. Selon Jonathan Zaccaï, personne ne souhaiterait arrêter l'aventure, "C'est vrai que ça fait cinq saisons, donc quand même six ans que l'on travaille ensemble. On est assez proches".

Des propos qui font écho à la précédente déclaration de Mathieu Kassovitz (Malotru), qui confiait lui-même avoir envie de rempiler pour une saison, "La série va me manquer. A la place des scénaristes, je ferais une sixième saison avec nous et puis je remplacerais tous les agents."

Une saison 6 pour Le Bureau des Légendes ? Un spin-off ? Un reboot ? On est totalement perdu.