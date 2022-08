Laurent Ournac : Adeline (Mon incroyable fiancé) totalement ghostée par l'acteur, "J'ai été très déçue"

Aujourd'hui comédien à succès sur TF1 grâce à la série Camping Paradis lancée en 2006, c'est vite oublier que la carrière de Laurent Ournac a véritablement décollé en 2005 grâce à sa performance dans Mon incroyable fiancé.

Souvenez-vous, dans cette émission qui prenait des allures de caméra cachée XXL afin de parodier les programmes de dating à l'époque (Le Bachelor, Greg le millionnaire), Laurent Ournac incarnait le faux fiancé d'Adeline, aussi maladroit que macho, et tous les deux devaient faire accepter leur mariage aux parents de cette dernière.

Laurent Ournac a totalement ghosté Adeline de Mon incroyable fiancé

Un programme qui avait connu un énorme succès au moment de sa diffusion, mais qui n'a malheureusement pas marqué le début d'une belle amitié entre les deux faux fiancés. A l'occasion d'une interview accordée à 20 Minutes, Adeline (aujourd'hui prénommée Angelina Toffoli) a au contraire confessé qu'elle n'avait plus aucun contact avec son ancien partenaire.

"On s'est revus plein de fois avant la diffusion, on était très très proches, a pourtant rappelé l'ex candidate. Je pensais avoir gagné un ami pour la vie, on a d'ailleurs dit qu'on ne se quitterait plus". Mais alors, pourquoi la situation a-t-elle changé ? La célébrité aurait quelque peu fait tourner la tête de Laurent Ournac.

"A la diffusion, rien ne s'est passé comme prévu, a-t-elle précisé. Le succès a été très grand, Laurent voyait qu'il pouvait continuer là-dedans, il a saisi des opportunités et il a compris qu'il fallait qu'il se sépare de moi dans sa trajectoire." Une façon de faire incompréhensible pour Angelina, "Ça a été assez difficile pour moi parce que je n'ai pas compris pourquoi on ne pouvait plus être amis", qu'elle a mis du temps à digérer, "Il y a du boulot pour tout le monde, ce n'est pas parce qu'il décide de faire des trucs avec TF1 qu'on ne peut plus être amis".

"J'ai été très déçue"

Des révélations qui pourraient décevoir les fans de l'interprète de Tom tant elles vont à l'encontre de l'image bienveillante que l'on peut avoir de lui et un comportement qui a fait beaucoup de mal à Angelina, "C'est là où j'ai été très déçue, il coupait les ponts au fur et à mesure, il est resté injoignable et c'est resté comme ça..."

Si aujourd'hui l'ancienne star de l'émission a tourné la page et travaille dans un centre esthétique de nouvelles technologies, cela ne l'empêche de continuer à regretter la tournure de leur relation. A en croire ses propos, elle et l'acteur étaient totalement fusionnels lors du tournage en février 2005 : "Comme on n'était que tous les deux, je n'avais plus que lui parce que j'étais isolée dans ma chambre, on venait me chercher uniquement pour jouer des scènes totalement improvisées avec lui (...) donc il y a eu vraiment un attachement fort."

Reste à savoir si Laurent Ournac va (enfin) se faire pardonner pour son comportement, alors même qu'M6 va revenir sur le succès de Mon incroyable fiancé ce lundi 8 août 2022 dans l'émission 20 ans d'amour à la télévision.