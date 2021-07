Camping Paradis : bientôt la fin ? Laurent Ournac parle d'une certaine lassitude (mais rassure)

Laurent Ournac toujours fan de son personnage

Cette année, Camping Paradis - la série culte de TF1 portée par Laurent Ournac, fêtera ses 15 ans. Une longévité rare dans le monde de la fiction que savoure particulièrement le comédien. Auprès de Ouest France, l'interprète de Tom a en effet confessé n'avoir jamais perdu le plaisir d'incarner un tel héros.

"C'est un personnage qui évolue et grandit avec moi" a-t-il ainsi déclaré, avant de partager sa satisfaction vis-à-vis de la façon dont Tom a pu changer au fil des années, "Dans les premiers épisodes, j'avais 25 ans et Tom était le jeune directeur d'un camping dont il avait hérité suite au décès de ses parents. Aujourd'hui, j'en ai 40 et on a un chef d'entreprise un peu plus sûr de lui, plus concerné par ses affaires, ses clients et son équipe."

La fin de Camping Paradis en tête ?

Cependant, il ne l'a également pas caché, il lui arrive parfois de penser à une possible fin de Camping Paradis. Au micro de Télé-Star cette fois, Laurent Ournac a révélé avoir déjà été envahi de doutes, "Il y a parfois des moments où on peut parler d'une certaine lassitude à enfiler la même chemise." Une surprise ? Pas tellement. Malgré l'incroyable carton de la série à la télévision, tout le monde ne voit pas son rôle d'un très bon oeil, "La récurrence dans une série fait peur. Forcément, ça ferme certaines portes".

Une situation logiquement frustrante pour l'acteur qui aimerait pourtant se tester sur d'autres choses, mais qui n'est pas (encore) assez puissante pour le motiver à faire ses valises et fermer le camping. Il l'a au contraire précisé, il a une chance unique aujourd'hui et il compte bien en profiter encore longtemps, "Malgré tout, il y a ce plaisir. Il vieillit avec moi, il traverse le temps, les épreuves. (...) combien voudrait avoir une place comme celle que nous avons ? C'est une expérience unique."

Une déclaration qui devrait soulager TF1 et les téléspectateurs, en attendant un possible nouveau crossover avec Joséphine !