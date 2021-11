Laurent Maistret (Koh Lanta, La légende) trahi par Alix : "Elle m'a tout mis sur le dos"

L'édition All Stars Koh-Lanta : La légende avait été imaginée par les producteurs pour célébrer les plus grands héros du jeu d'aventure de TF1, elle aura finalement réussi à diviser tout le monde. Après Maxime qui a déploré la mauvaise foi de Claude ou Clémence qui a été trahie pour Coumba, c'est au tour de Laurent Maistret de partager sa déception vis-à-vis... d'Alix.

Laurent Maistret trahit par Alix

A l'occasion de l'épisode du 2 novembre 2021, on a en effet pu découvrir les éliminations de Teheiura et Christelle à la suite d'une épreuve en binôme, mais surtout... assister à un coup de bluff magistral de la part d'Alix. Souvenez-vous, consciente d'être menacée sur l'île, la jeune femme avait réussi à faire croire aux autres aventuriers, dont Laurent, qu'elle possédait un collier d'immunité afin d'éviter les votes à son encontre.

Or, là où cette situation n'a rien d'inhabituelle dans ce programme, Laurent Maistret n'a pas caché avoir encore beaucoup de mal à la digérer aujourd'hui. On vous rassure, ce n'est pas cette duperie classique qui contrarie le candidat. "Son collier d'immunité, je n'ai même pas demandé à le voir... En fait, son histoire, j'y ai cru à moitié, a-t-il au contraire admis à Télé-Loisirs. Mais après elle a raison, elle ose des choses, c'est bien joué".

"Alix m'a tout mis sur le dos. Il faut assumer"

En revanche, il n'a pas apprécié l'attitude trompeuse d'Alix à la suite du conseil. "Ce que je n'ai pas aimé, c'est que quand Teheiura et Christelle sont sortis, Alix m'a tout mis sur le dos, a regretté Laurent. Il faut assumer. Elle a voulu tout me mettre dessus."

Un passage qui n'a mystérieusement pas été diffusé sur TF1, mais qui a fait beaucoup de mal au gagnant de Koh-Lanta : La Nouvelle Édition, "Quand Christelle et Tehe sont sortis, on avait l'impression que seul mon vote avait compté alors qu'Alix, Phil et d'autres ont fait les mêmes votes." Un sentiment d'injustice d'autant plus grand qu'il avait jusqu'à présent toujours protégé Alix, "Je lui ai sauvé la mise deux fois... Si je n'avais pas été là, elle serait partie tôt et aurait connu l'île des bannis de long en large !".

Aïe. En cas de place en finale, Alix peut déjà faire une croix sur son vote.