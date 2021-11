Clémence (Koh Lanta, La Légende) et Coumba : "Il y a eu une réconciliation, ça n'a pas été filmé"

Koh Lanta, La Légende : Clémence et Coumba s'étaient réconciliées hors caméras

Dans l'épisode de Koh Lanta, La Légende diffusé ce mardi 2 novembre 2021 sur TF1, Alexandra, Clémence et Coumba se sont affrontées sur l'île des bannis. Et c'est Alexandra qui a gagné, éliminant ainsi Clémence Castel et Coumba Baradji. Clémence est revenue sur sa relation avec Coumba pour Télé Loisirs, en révélant qu'elles se sont réconciliées mais que ça n'a pas été montré dans le Koh Lanta All Stars 2021.

"Aucun échange n'a eu lieu sur l'île des bannis" a expliqué Clémence Castel, mais à la résidence du jury final, "j'ai essayé de briser un peu la glace". Et "il y a eu malgré tout une petite réconciliation à la résidence du jury final, ça n'a pas été filmé. On a réussi à se parler calmement pendant quelques jours". Clémence et Coumba se sont donc reparlées hors caméras, ça n'a pas été filmé par les équipes de Koh Lanta, La Légende et c'est pour ça que les images n'ont pas été diffusées.

"Après, il y a eu une prise de bec sur un sujet bien précis, et à partir de là, elle a décidé de fermer la porte" a ensuite détaillé l'aventurière qui a gagné 2 fois le jeu de survie animé par Denis Brogniart. "Il n'y a plus eu de contact après cela. Mais il faut savoir faire la différence entre le jeu et la vraie vie, on est des adultes. C'est elle qui décidera, je ne vais rien forcer" a-t-elle déclaré, confirmant donc que Coumba avait effacé Clémence de sa vie.

"Je ne lui devais rien" mais "je suis prête à en discuter avec elle"

Coumba ne digère toujours pas d'avoir été éliminée par les Ambassadeurs, dont Clémence qui a voté contre elle. Mais Clémence aimerait reparler à Coumba et s'expliquer. "Moi, le message que je veux lui faire passer, c'est que quand elle sera prête à discuter avec moi et à me reparler, je serai toujours prête. Même si c'est dans 1 ou 2 ans" a indiqué l'aventurière de Koh Lanta, "C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses depuis notre première aventure en 2005. Mais là, de la distance a été mise entre nous deux. J'espère que le temps fera les choses".

"Certes j'ai donné son nom aux Ambassadeurs, mais on peut quand même dire qu'elle a aussi voté en tout 3 fois contre moi dans cette aventure..." a-t-elle rappelé, donc "je ne lui devais rien à partir de ce moment-là. Mais je suis prête à en discuter avec elle, ma porte reste ouverte".