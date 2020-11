Koh Lanta 2020 : téléphone, repas... voici comment ça se passe dans la résidence du jury final

Une fois la réunification passée dans Koh Lanta 2020, les candidats éliminés ne quittent pas définitivement l'aventure, mais partent dans la résidence du jury final jusqu'à la fin du jeu. Une résidence où ils retrouvent le confort qui leur ont tant manqué et tous les outils nécessaires pour avoir une bonne hygiène, mais comment occupent-ils leur journée car ils sont encore sur une île ? Eh bien, ils ont des livres, des films ou encore des jeux de société.

Téléphone interdit, activités... voici comment les candidats du jury final s'occupent

"On se repose. C'était le paradis. On était sans téléphone, on partageait des moments dingues avec des Fidjiens, on mangeait tellement bien, on faisait des activités. Je ferais tout pour y retourner", a confié Hadja à Télé Loisirs avant que Joaquina ajoute : "On lit, on mange. On ne fait que se laver et manger. Mais surtout, on profite du confort que l'on n'a pas eu pendant 26 jours pour ma part. Ça occupe nos journées. J'ai surtout pris beaucoup de temps pour moi."

Pas de téléphone donc pour Marie-France, Hadja, Joaquina et Bertrand-Kamal, décédé d'un cancer au mois de septembre : "On retrouve notre téléphone à la fin fin de l'émission. Mais c'était le paradis justement de ne pas l'avoir. Pour moi, dans la résidence finale, on a vraiment été traités comme des princes. Ça m'a fait un bien fou, j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Me reposer vraiment. C'était génial", avoue la handballeuse pro qui est devenue pote Alix depuis la fin de Koh Lanta 2020, les 4 terres.