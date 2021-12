Laurent Maistret (Koh Lanta, La légende) fier de son parcours et félicite Claude pour sa victoire

Finaliste de Koh Lanta - La légende, Laurent Maistret a vu son nom être récemment entaché d'une polémique. Véritable héros du jeu d'aventure depuis sa première participation en 2011, le candidat emblématique est en effet accusé d'avoir triché cette année en compagnie d'autres aventuriers. De quelle façon ? Il aurait réussi à obtenir de la nourriture auprès des locaux présents sur l'île lors du tournage.

Laurent Maistret fier de son parcours dans Koh Lanta, La légende

Un événement qui a contraint la production à annuler le sacre de Claude Dartois, également suspecté dans cette affaire, mais qui ne vient en rien gâcher le bonheur de Laurent. Au contraire, ce dimanche 19 décembre 2021, l'aventurier a profité de son compte Instagram pour dévoiler sa fierté ressentie à l'issue de cette nouvelle édition.

Après avoir posté une vidéo qui retrace les meilleurs moments du jeu, Laurent a notamment déclaré ceci : "Elle est là ma victoire. Maintenant que l'aventure est terminée, et le dernier épisode diffusé, je voulais vous parler de ma victoire. Ma plus grande fierté n'est pas d'avoir gagné les poteaux et d'être allé jusqu'au bout. Elle est ailleurs."

Un deuil facilité grâce à l'émission

De quoi parle-t-il ? De cette occasion d'avoir pu revivre une aventure humaine hors du commun, "J'étais venu pour partager des émotions, pour m'éclater, pour rencontrer des gens, pour passer des moments inoubliables, pour répandre ma bonne humeur et pour tenter de faire oublier aux autres les difficultés". Un état d'esprit logique quand on connait sa bonne humeur légendaire et communicative.

Mais surtout, cette édition lui a permis de rebondir après l'épreuve la plus difficile de sa vie. "J'ai aussi choisi de repartir sur Koh Lanta pour oublier toute la tristesse que j'avais au fond de moi avec le départ de ma Maman (Allah y rahma), a-t-il confessé. Ce fut chose faite et je remercie tous les aventuriers d'y avoir contribué. (...) Ma victoire a été de vous montrer que, même dans les moments difficiles, nous pouvons être heureux".

Laurent prêt pour une nouvelle saison ?

Une victoire symbolique et forte pour Laurent, qui a également tenu à saluer les deux autres finalistes présents à ses côtés cette année : "Encore un grand bravo à Claude car, quoi qu'on en dise, c'est lui le gagnant de ce Koh Lanta la légende. Un grand bravo également à Ugo, ce phoenix au parcours formidable. J'ai passé une aventure inoubliable avec des aventuriers que je n'oublierai jamais."

Enfin, là où Claude Dartois et Teheiura ont déjà annoncé leur intention de tourner la page de Koh Lanta, on ne sait pas encore ce que Laurent a décidé. Néanmoins, si l'on se fie à ses propos, il semble laisser la porte ouverte à une nouvelle édition dans le futur, "Il en faudra beaucoup plus pour m'arrêter. L'aventure continuera toujours pour moi et toujours avec le sourire."