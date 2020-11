Laurent (Koh Lanta, les 4 terres) menacé de décapitation : Denis Brogniart réagit

Alors que Ava est moquée sur les réseaux sociaux pour son absence à l'écran, Lola, comparée à Inès de La Villa des Coeurs Brisés 6) et Angélique pour leur manque d'investissement dans Koh Lanta 2020, Laurent, lui, a reçu des menaces de décapitation de la part d'un homme de 30 ans. L'individu, qui a fait référence à l'assassinat du prof d'histoire-géo Samuel Paty pour expliquer son geste, a été arrêté le 3 novembre puis placé en garde à vue. Il est aujourd'hui condamné à 18 mois de prison, dont 12 ferme et 6 avec sursis : il plonge sa peine au centre pénitentiaire du Bois d'Arcy.

"Nous sommes derrière lui"

De son côté, Laurent, éliminé de Koh Lanta, les 4 terres avec Alix, a avoué qu'il aurait préféré ne pas voir cette histoire rendue publique et s'en est pris à la production. Alexia Laroche-Joubert, la directrice d'ALP (Adventure Line Productions) n'a pas manqué de répondre à ces accusations.

Aujourd'hui, c'est au tour de Denis Brogniart de réagir à cette affaire : "Je voulais qu'on apporte notre soutien à Laurent et lui dire que la société de production et nous sommes derrière lui. À aucun moment il n'y a eu une quelconque interférence de notre part, il est totalement libre de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux", confie-t-il sur Instagram dans une vidéo filmée en direct du tournage en Polynésie de la nouvelle saison de Koh Lanta.

Le présentateur de l'émission de TF1 ajoute : "Les aventuriers de Koh-Lanta peuvent montrer ce qu'ils veulent, la seule chose c'est de respecter la confidentialité et de ne pas donner d'information sur ce qui peut se passer après. Il y a une clause de confidentialité (...) Dans ce contexte là, on est au soutien, on est avec Laurent, pour l'aider dans toutes les démarches qu'il pourrait entreprendre contre ce type qui lui a proféré des menaces sur les réseaux sociaux."