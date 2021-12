La Reina del Flow saison 2 : quelle fin pour Yeimy et Charly Flow sur Netflix ?

Attention, cet article contient des spoilers !

La Reina del Flow sur Netflix : découvrez ce qui se passe dans la saison 2

Dans le top Netflix, il y a la saison 1 d'Hellbound, la saison 1 de Cowboy Beebop mais aussi la saison 2 de La Reina del Flow (en numéro 1) ! L'occasion de retrouver Yeimy Montoya / Tammy Andrade (Carolina Ramírez), Charly Flow (Carlos Torres) ou encore Juancho (Andrés Sandoval). Sauf que cette suite est composée de 89 épisodes. Alors si vous avez la flemme de mater la saison 2 en entier, PRBK vous dit comment se termine la série à la fin.

Au début, on voit que Yeimy, Juancho, Erick et Irma ont réussi dans la musique. Charly, lui, est en prison et semble avoir changé et pris conscience de toutes ses erreurs passées. Yeimy hésite entre pardonner à Charly pour tout ce qu'il a fait, lui donner une seconde chance ou défendre à tout prix la famille qu'elle a construite avec Juancho et Emilio. En tout cas, elle reçoit le soutien de Charly et Juancho pour toutes ses nouvelles mésaventures.

A commencer par le retour de Manín, qui est en fait vivant et non mort. Le parrain de la drogue a été sauvé par un médecin en cachette pour que la DEA l'emmène en prison aux USA et qu'il lâche tous les noms et donne tous les comptes liés au trafic. Mais Manín meurt, pour de bon cette fois.

Ensuite, c'est Titano qui enlève Erick et Irma pour venger la mort de son frère Lucio. Mais Titano est tué lui aussi. Puis, Mike Rivera, le producteur de Grey Shark, fait enlever Yeimy. Mais elle réussit à s'échapper grâce à l'aide d'Antonio, un homme de main qui a reconnu la chanteuse. Mike se fait arrêter par la police et est condamné à faire de la prison, mais est victime d'un accident sur la route pour aller en prison.

Comment ça se termine ? Voilà la fin de La Reina del Flow

La saison 2 de La Reina del Flow montre aussi que Charly a réellement changé et ne joue plus la comédie : il donne à Yeimy des documents qui prouvent que c'est elle et non lui qui a écrit ses anciens tubes. Il assume ainsi le vol de chansons et arrange les choses entre eux. Il promet aussi à Yeimy de ne pas s'immiscer dans sa relation avec Juancho.

Sauf que Yeimy et Juancho se séparent. Oui, il a aimé sa meilleure amie pendant des années et ne l'a jamais oubliée. Mais malgré ce qu'ils ont vécu, Yeimy se rend compte que ce n'est pas l'homme qu'elle aime. Elle est toujours amoureuse de Charly, malgré tout ce qu'il lui a fait subir quand ils étaient jeunes. Alors que Charly décide d'aller au Japon pour voir sa fille Vanessa (mariée à Pite), Yeimy débarque avant qu'il ne parte et l'embrasse. Un baiser passionné qui lui montre que c'est lui qu'elle a choisi.

La fin de la sison 2 se termine avec une tournée mondiale de Charly et Yeimy, qui se termine à Medellin. Yeimy et Charly sont en couple et in love, et Juancho tente sa chance avec Daniela. C'est ainsi que se termine la fin de La Reina del Flow, car il n'y aura pas de saison 3 selon l'actrice principale.