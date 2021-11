La Reina del Flow : une saison 3 est-elle prévue ? Une actrice répond

La saison 2 de La Reina del Flow est sur Netflix, mais ce sera la dernière saison

Après la saison 1 de Squid Game ou encore la saison 3 de You, c'est la saison 2 de La Reina del Flow qui est dans le top 10 Netflix. Après une saison 1 de 82 épisodes, la saison 2 de La Reina del Flow, dispo depuis ce 17 novembre 2021 sur Netflix, est composée de 89 épisodes. L'occasion pour les fans qui s'étaient laissés emporter par l'histoire de la série colombienne, de voir la suite entre meurtres, chansons, histoires d'amour, prison, secrets et révélations. Vous pourrez ainsi découvrir ce que deviennent Yeimy Montoya alias Tammy Andrade (Carolina Ramírez), Carlos Cruz alias Charly Flow (Carlos Torres), Juan Camilo Mesa alias Juancho (Andrés Sandoval) et tous les autres.

Le final de la saison 2 de La Reina del Flow a déjà réuni plus de 13 millions de téléspectateurs, sur sa chaîne d'origine Caracol Televisión en 2018. Et malgré ce gros succès et son succès mondial grâce à la diffusion sur Netflix, la saison 2 sera pourtant la dernière. Il n'y aura pas de saison 3 pour la telenovela, comme les producteurs l'avaient déjà dit à la télé colombienne.

L'actrice Carolina Ramírez (Yeimy) confirme qu'il n'y a pas de saison 3 prévue

Et si de nombreux fans espéraient quand même une saison 3 pour La Reina del Flow, car la saison 2 vient à peine de sortir sur Netflix, l'actrice principale a confirmé que la saison 2 serait l'ultime saison de la série. Eh oui, un(e) fan a demandé sur Twitter : "Friends a fait 10 saisons et n'est jamais devenu ennuyeux. Dans Telemundo, il y a des sagas beaucoup plus longues. Pas maintenant, mais plus tard, vous envisageriez de faire une troisième saison de La Reina del Flow ?".

Ce à quoi Carolina Ramírez, qui incarne Yeimy, a répondu clairement : "Mais Friends est une comédie... cette dramédie n'est plus finançable. Yeimy a épuisé ses 7 vies". En 2 saisons de 171 épisodes au total, La Reina del Flow aura donc fait le tour de la question pour Yeimy. Il n'y aura pas de suite, pas d'autres histoires à raconter sur ce personnage attachant.