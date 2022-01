La Reina del Flow : cette chanteuse qui a inspiré le perso de Yeimy

La Reina del Flow : Yeimy Montoya est inspirée par une célèbre chanteuse

Depuis sa sortie sur Netflix, la saison 2 de La Reina del Flow est dans le top 10 Netflix. Après le succès de la saison 1, la telenovela colombienne est revenue avec la suite des aventures de Yeimy Montoya, Charly Flow ou encore Juancho. Et pour le personnage principal de Yeimy, son interprète Carolina Ramírez a révélé s'être inspirée d'une célèbre chanteuse. L'actrice ne s'est pas inspiré de Shakira, qui est colombienne, mais de Jennifer Lopez.

Carolina Ramírez, qui n'est pas fan de la fin de la saison 2 de La Reina del Flow, avait en effet avoué à Metro à propos de J Lo : "La première chose que j'ai faite pour commencer à construire Yeimy Montoya a été d'établir de vraies références et certaines sont apparues. La première à émerger a été Jennifer Lopez, dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était le style que je voulais donner au personnage". Et pour ce personnage de chanteuse de reggaeton, elle a aussi puisé son inspiration parmi d'autres chanteuses : "J'aime bien Ivy Queen, mais je me suis aussi inspirée des stars colombiennes que sont Farina et Karol G".

La Reina del Flow : Charly Flow aussi est inspiré par plusieurs chanteurs connus

Alors qu'il n'y aura pas de saison 3 pour La Reina del flow, il se trouve que Yeimy n'est pas le seul perso à être inspiré d'une star de la chanson. Carlos Torres, qui incarne Charly Flow, a expliqué à Kienyke s'être inspiré de Maluma ou encore J Balvin pour son rôle dans la série dispo sur Netflix. "Dans mon cas personnel, j'avais de nombreuses références. Disons que pendant le tournage, je me suis tenu au courant de tout ce qui se passait avec la plupart des artistes urbains, en particulier les artistes colombiens comme J Balvin, Maluma, Piso 21, Reykon, etc" a-t-il expliqué, "J'ai surveillé leur vie, leurs réseaux sociaux, notamment pour essayer d'entrer dans leur jargon, leur débit, leur façon de s'habiller, de s'exprimer".