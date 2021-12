La Reina del Flow saison 2 : Carolina Ramírez (Yeimy) n'est pas contente de la fin

Attention cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 2 de La Reina del Flow.

Carolina Ramírez (Yeimy) déçue de la fin de la saison 2 de La Reina del Flow : "J'aurais changé beaucoup de choses"

La saison 1 de La Reina del Flow avait été énormément suivie sur Netflix. Et la saison 2 de la série colombienne est sortie, et depuis, elle est toujours dans le top 10 Netflix aussi. L'occasion pour les fans de voir ce que sont devenus Yeimy Montoya / Tamy Andrade (Carolina Ramírez), Charly Flow (Carlos Torres) et Juancho (Andres Sandoval). Des nouveaux épisodes avec encore de la prison, des meurtres, des secrets, de l'amour et des chansons. Mais le dénouement n'a pas plu à tous les internautes.

L'actrice principale Carolina Ramírez a annoncé que la saison 2 de La Reina del Flow sera la dernière, il n'y aura pas de saison 3. Et elle a aussi avoué ne pas être contente de la fin de la télénovela. Pour rappel, Yeimy se sépare de Juancho. Elle aime son meilleur ami devenu son compagnon, mais Charly est l'homme de sa vie malgré tout ce qu'il lui a fait dans le passé. Yeimy va donc embrasser Charly et se remettre avec son premier amour et Juancho tente sa chance avec Daniela. PRBK vous a fait un récap complet de la fin de la saison 2 si vous voulez voir les détails.