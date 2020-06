La marche des fiertés aura bien lieu le 27 juin.. mais virtuellement

Coachella, Euro de football, Festival de Cannes, concerts, sorties de films... La liste des événements qui devaient avoir lieu en 2020 et qui ont été annulés ou reportés à cause de la crise sanitaire du Coronavirus est longue, et elle continue de s'allonger puisqu'un événement important vient de s'ajouter : la marche des fiertés.

Alors que le mois de juin - mois des Fiertés - est important pour la communauté LGBT+ et que la Gay Pride était initialement prévue le 27 juin 2020 à Paris, elle a dû être reportée à cause de l'interdiction de rassemblements de plus de 5.000 personnes. Elle aura donc lieu le samedi 7 novembre, sauf si les conditions sanitaires l'en empêchent. Et c'est loin d'être le seul événement à avoir été reporté. Selon la European Pride Organizers Association (EPOA), au moins 500 marches, parades et festivals LGBTQI+ à travers le monde ont été annulés ou reportés cette année.