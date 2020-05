La Grande Bataille des fleurs : le Top Chef des fleuristes à mater sur Netflix

Netflix passe en mode Flower Power

Les émissions de compétition touchent désormais tous les domaines. Il y a l'immobilier et la cuisine qui semblent être les sujets préférés de M6 avec toutes les émissions de Stéphane Plaza d'un côté, et Top Chef, Le meilleur pâtissier, Cauchemar en cuisine ou encore Tous en cuisine avec Cyril Lignac de l'autre.. Et côté mode aussi, il existe de plus en plus de programmes comme Les Reines du shopping sur M6, Next in Fashion sur Netflix ou encore Queer Eye sur Netflix également. Même les tatouages ont leurs jeux avec notamment Ink Master sur RMC Story. Mais Netflix mise sur désormais sur encore autre chose : les fleuristes avec la nouvelle émission La Grande Bataille des fleurs.

Le synopsis de cette aventure inédite ? "10 duos de fleuristes, sculpteurs et architectes paysagistes s'affrontent en créant les plus grandes et les plus audacieuses compositions naturelles". Des designers de compositions florales s'affrontent ainsi dans les 8 épisodes de la saison 1, déjà tous disponibles sur Netflix. Les candidats de La Grande Bataille des fleurs doivent rivaliser d'imagination pour leurs créations aux allures d'animaux, des robes haute couture ou encore de personnages de contes de fées.