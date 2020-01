Netflix : Next in Fashion, l'émission mode avec Alexa Chung et Tan France arrive bientôt

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Alexa Chung, c'est une top anglaise mondialement connue dans le milieu de la mode, qui a défilé et posé pour les plus grandes marques, a fait une quantité astronomique de couvertures de magazines comme Vogue, qui a lancé sa chaîne YouTube et qui a créé sa propre marque de vêtements. La liste de tout ce qu'elle a fait est encore longue, mais sachez simplement qu'à ses débuts, beaucoup de médias britanniques la voyaient déjà comme la nouvelle Kate Moss.

De son côté, Tan France n'est pas inconnu des abonnés Netflix puisqu'il est l'expert mode de la série Queer Eye. Mais en dehors de ce "rôle", le styliste anglais est avant tout un designer mais aussi un businessman. Il a travaillé pour Zara et Selfridges avant de monter sa propre boîte, de sortir sa ligne de vêtements et de collaborer avec d'autres noms de la mode.

Un Project Runway version Netflix

Quel est le concept de Next in Fashion ? Comme son nom l'indique (certes c'est en anglais, mais c'est pas dur à traduire), Alexa Chung et Tan France vont chercher qui est le (ou la) prochain(e) créateur(trice) de mode à suivre. Une sorte de Project Runway donc. On rappelle (au cas où) que Project Runway, c'est une compétition de designers qui a duré pendant 18 saisons, avec la mannequin Heidi Klum à l'animation. Rien que ça.

Pour la nouvelle émission de Netflix, répartie en 10 épisodes, ce sont 18 designers venus du monde entier (Adolfo Sanchez, Claire Davis, Angel Chen, Minju Kim, Ashton Hirota, Marco Morante, Charles Lu, Angelo Cruciani, Daniel Fletcher, Carli Pearson, Hayley Scanlan, Julian Woodhouse, Isaac Saqib, Nasheli Ortiz-Gonzalez, Kianga Peterson, Farai Simoyi-Agbede, Lorena Saravia Butcher et Narresh Kukreja) qui vont s'affronter.

Le gagnant (ou la gagnante) repartira avec un gros chèque de 250 000 dollars mais aussi un contrat pour signer une collection avec Net-a-Porter.