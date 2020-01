La Finlande songe-t-elle vraiment à instaurer la semaine de 4 jours et des journées de 6h ?

Bosser seulement 4 jours par semaine et 6h par jour... Voilà qui fait rêver tout le monde depuis quelques jours, alors que de nombreux médias reprennent la news selon laquelle la Première ministre Sanna Marin, envisagerait d'instaurer la semaine de travail de quatre jours ainsi que des journées de 6 heures pour tous les salariés du pays. "Je pense que les gens méritent de passer plus de temps avec leurs familles et leurs proches, de se consacrer à leurs hobbies et d'autres aspects de la vie, comme la culture. Cela pourrait être la prochaine étape dans le domaine de la vie professionnelle.", déclarait-elle.

Des semaines de 4 jours et des journées de 6h en Finlande ?

De quoi faire rêver les Finlandais, dont la majorité travaille actuellement huit heures par jour, cinq jours par semaine, mais aussi de nombreux Français. Sauf que non, celle qui est à l'heure actuelle le plus jeune chef de gouvernement au monde, à seulement 34 ans, n'a pas prévu de mettre en place cette mesure. Si elle a effectivement évoqué l'idée d'une possible semaine de travail de quatre jours ou d'une journée limitée à 6 heures (pas les deux en même temps), c'était lors du 120e anniversaire du Parti social-démocrate de Finlande, en août dernier, alors qu'elle était ministre des Transports et de la Communication.

Une mesure qui n'est "pas dans le programme du gouvernement"

De plus, celle-ci ne figure pas dans son programme de Premier ministre. Selon des sources proches du pouvoir auprès de CheckNews, le projet ne serait même pas en discussion au sein du gouvernement : "Il n'est pas prévu de le faire. Sanna Marin l'a dit en août. Ce n'est pas dans le programme du gouvernement, donc ce n'est pas prévu." Quelle déception !