La Cuisine des Anime : le livre de recettes parfait pour manger comme vos héros !

Un très bel ouvrage

Si on peut faire un reproche au livre, c'est de ne pas nous offrir une réelle comparaison entre la version du plat à l'écran dans un anime et le plat dans notre assiette histoire de véritablement faire le lien avec les séries, et ainsi activer nos souvenirs de visionnage. En revanche, pour le reste, La cuisine des anime est une vraie réussite.

Les photos sont superbes et appétissantes, la mise en page est extrêmement claire avec un découpage qui facilite grandement notre apprentissage (quand on voit le nombre d'ingrédients parfois nécessaires, c'est un vrai avantage), et le guide explicatif est à la fois fourni en détail et suffisamment limpide pour ne pas nous perdre. En bref, il est impossible de se rater si on suit à la lettre la moindre des consignes. De même, il est très agréable de voir le livre être découpé en plusieurs parties (plats principaux, bentos et accompagnements, street food, boissons et desserts), ce qui nous offre la possibilité de composer facilement nos repas.

Enfin, petit point bonus non négligeable, ce livre de recettes regorge de conseils, mais surtout d'anecdotes. Que ce soit sur les différents anime choisis pour mettre en avant un plat ou sur les plats eux-mêmes à l'aide de nombreuses références culinaires et culturelles, le livre favorise notre immersion dans la cuisine japonaise et renforce notre envie de bien faire et de vouloir partager nos créations !