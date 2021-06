La Chronique des Bridgerton saison 2 : une fin différente du livre ? La théorie intrigante

Enorme succès sur Netflix, La Chronique des Bridgerton est déjà renouvelée jusqu'à la saison 4. Mais avant de découvrir les histoires de Benedict (Luke Thompson) et Colin (Luke Newton), c'est Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) qui sera au centre de l'action dans la saison 2, basée sur le 2e roman de la saga littéraire de Julia Quinn. Décidé à se marier sans tomber amoureux, le frère de Daphné (Phoebe Dynevor) va vouloir épouser le diamant de la saison, Edwina Sharma (Charithra Chandran). Mais la soeur de cette dernière, Kate (Simone Ashley) va s'en mêler. Les fans ont déjà pu apercevoir un premier aperçu des personnages en action avec les premières photos du tournage lors d'une course de chevaux. De nouvelles images du tournage ont aussi mis la puce à l'oreille aux lecteurs de la saga, dispo chez nous aux éditions J'ai Lu.

Sur les photos publiées ce vendredi 4 juin, on voyait Simone Ashley et Jonathan Bailey sur des chevaux, en pleine course. L'ambiance semblait plutôt sombre que joyeuse sur les images même si la qualité des clichés n'était pas optimale. Bien que floues, ces photos ont donné des idées aux fans qui ont partagé une étonnante théorie sur Reddit.

La fin de la saison 2 sera-t-elle en fait la fin du roman consacré à Daphné et Simon ?

Certains pensent que les clichés pourraient montrer une séquence importante de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, à savoir le dénouement autour de l'histoire de Kate et Anthony. Mais si cette théorie est étonnante, c'est parce qu'elle suggère que la fin de la saison 2 pourrait en fait être la fin du 1er roman, consacré à Daphné et Simon (Regé-Jean Page qui ne reviendra pas pour la suite). On le sait, la série est différente du livre sur plusieurs points dont la fin : dans le show, Daphné et Simon se réconcilient lors d'un bal. Mais ce n'est pas le cas dans le roman. Dans le livre, Simon veut retrouver Daphné dans un parc... et la poursuit à cheval. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ?