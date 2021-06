La Chronique des Bridgerton saison 2 : Phoebe Dynevor tease la suite sans Simon

Au début du mois d'avril, Netflix annonçait le départ de Regé-Jean Page avant la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. L'acteur qui incarnait Simon, le Duc de Hastings et personnage central de la saison 1, n'avait signé que pour une saison et est récemment revenu sur ce départ. Evidemment, la suite de la série sera très différente. Et pour cause, comme dans la saga littéraire écrite par Julia Quinn (disponible aux éditions J'ai Lu en France), c'est Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) qui sera au coeur des épisodes de la saison 2. On sait que Phoebe Dynevor a fait son retour sur le tournage et que Daphné sera donc toujours présente.

Phoebe Dynevor tease la saison 2 de Daphné sans Simon

Daphné et Simon ont eu droit à leur happy end à la fin de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton mais les fans auraient aimé en voir plus. Cependant, il faudra bien faire avec l'absence du Duc. Interrogée par The Wrap, Phoebe Dynevor, qui a avoué avoir été au courant du départ de Regé-Jean Page, assure que Simon ne sera pas totalement oublié dans la saison 2. "Je pense qu'il y aura beaucoup de références à son sujet" assure l'actrice. Mais ce n'est pas tout, la star pense aussi que le bébé du couple fera une apparition : à la fin de la saison 1, Daphné accouchait d'un petit garçon. "Nous allons nous focaliser plus sur sa relation avec la famille Bridgerton" confie aussi l'actrice.

"Chaque saison sera vraiment différente et magique"

Phoebe Dynevor a aussi profité de son interview pour défendre le choix de l'équipe de suivre les livres et de centrer chaque saison sur un membre différent de la famille Bridgerton. "Ce sera différent. (...) C'est vraiment la joie de la série sur le long terme, de voir toutes ces histoires d'amour différentes se dérouler. Il n'y aura pas deux saisons qui se ressembleront, chacune sera excitante de façon différente. Je pense que chaque saison sera vraiment différente et magique." explique l'interprète de Daphné.

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, c'est Anthony qui sera donc au coeur de l'action, lui qui a décidé de se marier après avoir eu le coeur brisé à cause de Siena (Sabrina Bartlett). Les nouveaux épisodes permettront de découvrir de nouveaux personnages puisque cinq nouveaux acteurs ont rejoint le casting. Sans oublier Rupert Evans, qui incarnera Edmund Bridgerton, le père de la fratrie, dans des flashbacks. Le tournage est toujours en cours en Angleterre. La Chronique des Bridgerton est déjà renouvelée pour une saison 3 et une saison 4 qui devraient être centrées sur Benedict (Luke Thompson) et Colin (Luke Newton).