La Chronique des Bridgerton saison 2 : les acteurs répondent à une question qu'on s'est tous posés sur la 1ère scène intime

Après une saison 1 très axée sur le sexe, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a pris le contre-pied en ne misant pas sur les scènes dénudées : seules deux scènes de sexe entre Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) sont montrées à l'écran. Les acteurs ont défendu ce choix qui a énervé certains téléspectateurs et l'interprète du vicomte a même dévoilé que certaines scènes ont été coupées.

Pour découvrir la première fois du couple, il faut attendre la fin de l'épisode 7 : après une nouvelle dispute, Kate et Anthony tombaient enfin dans les bras l'un de l'autre (et il était temps !). Une scène qui se déroulait en fait à l'extérieur, dans le jardin des Bridgerton. Oui, on est loin du roman (découvrez les principales différences entre la série et le roman de Julian Quinn) : dans le livre, Anthony et Kate sont mariés lorsqu'ils font l'amour pour la première fois et Anthony est d'ailleurs le seul fils Bridgerton qui ne consume pas son union avant d'avoir la bague au doigt.

Anthony et Kate n'avaient-ils pas peur de se faire griller en plein acte ? Simone Ashley répond

Evidemment, en regardant la scène de sexe très hot de l'épisode 7, on s'est tous posé une question : Anthony et Kate n'ont-ils pas un peu craint de se faire griller en plein acte par un membre de la famille ? Surtout qu'on se souvient que Benedict (Luke Thompson) et Eloise (Claudia Jessie) ont souvent tendance à sortir dans le jardin la nuit. Selon Simone Ashley qui joue Kate Sharma, cette question devait être évoquée lors de cette scène d'amour... mais elle a visiblement elle aussi été coupée au montage. "Nous étions très conscients que peut-être quelqu'un pourrait sortir et les trouver. C'est aussi ce qui amène de la tension. C'est pourquoi Anthony disait à Kate de ne pas faire trop de bruit, car ils ne voulaient pas être entendus, être découverts" a confié l'actrice à Decider. Et après, Shonda Rhimes va nous dire qu'il n'y a pas de scènes coupées ?