La Chronique des Bridgerton saison 2 : John Boyega réclame un rôle dans la série

Nouvelle saison, nouvelles têtes dans La Chronique des Bridgerton. Après l'histoire autour de Simon (Regé-Jean Page) et Daphné (Phoebe Dynevor), c'est Anthony (Jonathan Bailey) qui aura droit à son heure de gloire dans la saison 2. La série de Netflix, comme la saga littéraire de Julia Quinn, s'intéressera chaque saison à un membre différent de la famille Bridgerton. Pour la suite dont on a eu un aperçu avec des photos de tournage, plusieurs acteurs ont rejoint la série dont Simone Ashley qui incarnera Kate Sharma ou Rupert Evans qui jouera Edmund, le père des Bridgerton. Mais certaines stars font aussi des appels du pied pour jouer dans la série ! Après les messages de Kim Kardashian qui veut s'incruster sur le tournage, c'est un autre acteur qui a dévoilé son envie de rejoindre le casting.

John Boyega veut jouer dans La Chronique des Bridgerton

Eh oui, John Boyega aurait bien envie de jouer dans La Chronique des Bridgerton ! La star de 29 ans, connue pour son rôle de Finn dans Star Wars et pour la série Small Axe, pour laquelle il a remporté un Golden Globes du meilleur acteur dans un rôle secondaire dans une mini-série, a expliqué qu'il ne serait pas contre jouer dans la série à l'occasion d'une interview en compagnie d'autres stars du petit écran dont Regé-Jean Page aka le Duc de Hastings !

"J'essaie d'avoir l'argent de Bridgerton. Il faut que je porte ces collants, il faut que je sois le petit nouveau (...) Donnez moi un cheval et une belle jeune femme" s'est amusé John Boyega lors d'une discussion avec celui qui incarnait Simon, et qui ne reviendra pas pour la saison 2. Franchement, on n'est pas contre voir John Boyega dans la série mais reste à savoir quel rôle il pourrait jouer. Un personnage inventé ? Ou bien un perso des romans qui n'a pas encore fait son apparition ? Pour la saison 2, ça s'annonce compliqué mais pourquoi pas dans la suite ? La Chronique des Bridgerton est déjà renouvelée pour des saisons 3 et 4.