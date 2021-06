La Chronique des Bridgerton saison 2 : des changements à venir chez Daphné selon Phoebe Dynevor

La série La Chronique des Bridgerton a décidé de suivre les romans écrits par Julia Quinn : dans la saga littéraire dispo chez nous aux éditions J'ai Lu (on vous fait gagner des exemplaires un peu plus bas sur notre publi Insta), chaque livre est centré sur un enfant de la famille Bridgerton. Après Daphné (Phoebe Dynevor), c'est donc Anthony (Jonathan Bailey) qui sera au centre de l'action pour une saison 2 encore plus sexy. Si Regé-Jean Page a refusé de reprendre son rôle, Daphné sera bien présente dans la suite : Phoebe Dynevor a même été photographiée sur le tournage de la suite de La Chronique des Bridgerton.

Quel rôle aura Daphné dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ?

Après avoir dévoilé qu'elle était au courant du départ de Regé-Jean Page et avoir évoqué les scènes les plus gênantes de la série, Phoebe Dynevor a donné de nouveaux indices sur Daphné dans la suite de Bridgerton. Rassurez-vous, le personnage sera toujours important dans la suite comme l'a expliqué l'actrice qui tease une Daphné assez différente. "Dans la saison 2, je pense qu'elle s'assume vraiment, elle s'assume beaucoup plus et elle est à fond dans son rôle de mère, elle peut donner des conseils à Anthony (...) C'est une adulte maintenant et elle peut décider, avoir le contrôle. Je pense que Daphné sera très différente et intéressante cette saison" a confié la star à The Wrap.