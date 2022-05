La Chronique des Bridgerton saison 2 : 10 lieux de tournage à visiter en Angleterre

Quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance de nos séries favorites que se rendre sur les lieux de tournage ? On t'avait par exemple déjà donné 10 idées d'endroits à visiter si tu es fan des séries de Netflix. Cette fois, c'est une spéciale La Chronique des Bridgerton ! Car si certains plateaux ont été créés de toutes pièces, d'autres existent réellement et peuvent même être visités. Enfile ta plus belle tenue, on t'emmène sur les traces d'Anthony, Kate, Daphné et les autres.