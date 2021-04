La Chronique des Bridgerton : Luke Thompson (Benedict) n'a pas kiffé voir les scènes de sexe

Regarder une série (ou un film) où il y a des scènes de sexe quand on est avec sa famille, c'est souvent très gênant. Alors imaginez pour les acteurs de ces séries... Dans La Chronique des Bridgerton, on peut voir plusieurs scènes dénudées, notamment avec les couples Daphné/Simon et Anthony/Siena. Des scènes très chorégraphiées qui ont nécessité la supervision d'une coordinatrice d'intimité (on vous explique comment ont été tournées les scènes de sexe de la série). Mais les tourner et les regarder sont deux choses bien différentes. Regé-Jean Page alias le Duc de Hastings qui ne sera pas présent dans la saison 2 a par exemple dévoilé la réaction de ses proches face à ces scènes.

Luke Thompson dévoile sa technique pour éviter les scènes de sexe

Bien qu'il n'apparaisse pas nu à l'écran dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Luke Thompson a quand même tout fait pour éviter les scènes sexy de la série. Il faut dire que l'acteur de 32 ans qui incarne Benedict Bridgerton a regardé le show avec ses proches. Et voir ses amis nus, ce n'est pas trop le pied... Alors, comment a-t-il fait pour éviter ça ? Lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la cérémonie des SAG Awards, l'acteur a confié qu'il avait tout simplement... quitté la pièce. "Je savais quand ça arrivait donc je les laissais devant la télé et je revenais après." s'est-il amusé. Une technique plutôt efficace apparemment ! Puisque la saison 2 s'annonce encore plus sexy, on imagine qu'il réutilisera cette technique lors de la sortie des nouveaux épisodes.

L'anecdote drôle (mais gênante) de l'interprète de Hyacinth

Florence Hunt, de son côté, en a vu un peu trop. L'actrice qui joue Hyacinth n'a que 14 ans (découvrez l'âge des acteurs de La Chronique des Bridgerton) mais elle a voulu regarder les épisodes avec ses parents. Sauf qu'il y a eu un bug durant son visionnage. "Mon père a voulu passer une scène de sexe mais il y a eu un problème avec la télécommande donc la scène repassait en boucle. On s'est regardé... C'était très gênant." s'est rappelée l'ado.