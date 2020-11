La Chronique des Bridgerton : la première bande-annonce dévoilée avec des vibes à la Gossip Girl

Dans les semaines et mois à venir, Netflix a encore prévu beaucoup de contenu pour nous gâter, que ce soit avec des séries ou des films. Au mois de novembre, on pourra découvrir la série Dash & Lili, qui nous prépare pour Noël, la saison 4 de The Crown, ou encore la suite de La Princesse de Chicago, toujours avec Vanessa Hudgens. La plateforme ne va pas ralentir la cadence jusqu'aux fêtes de fin d'année et a déjà annoncé la sortie de La Chronique des Bridgerton pour le 25 décembre. Beau cadeau non ?

Gossip Girl rencontre Orgueil et préjugés dans La Chronique des Bridgerton

Après les premières photos, la plateforme vient de dévoiler la bande-annonce et, attention, on sent déjà venir notre nouvelle addiction ! Dans le trailer à voir en VF dans notre diaporama, on découvre l'existence de Lady Whistledown, une sorte de Gossip Girl du XIXème siècle. Via sa chronique dans un journal, cette dernière (dont la voix-off en VO est assurée par Julie Andrews aka Mary Poppins) va dévoiler les secrets les plus croustillants de l'aristocratie locale.

Basée sur les romans de Julia Quinn, la série sera centrée sur la jeune Daphne (Phoebe Dynevor), fille aînée des Bridgerton, qui cherche un mari. Sa rencontre avec le Duc d'Hastings (Regé-Jean Page) va faire des étincelles bien qu'ils nient être attirés l'un par l'autre. Si ça vous rappelle Orgueil et préjugés ? C'est normal. Bref, des scandales, des intrigues amoureuses et des costumes, La Chronique des Bridgerton n'avait pas besoin de plus pour nous convaincre de la regarder.