La Chronique des Bridgerton : la date de sortie et les premières images de la série Netflix

La fin d'année 2020 de Netflix s'annonce déjà bien chargée que ce soit avec des films ou des séries originales. Après la mise en ligne ce vendredi 16 octobre de La Révolution, Grand Army et Quelqu'un doit mourir, on aura pas le temps de s'ennuyer d'ici les vacances de Noël avec la saison 4 de The Crown, les films Holidate et La Princesse de Chicago 2 ou encore la nouveauté La Chronique des Bridgerton.

La Chronique des Bridgerton arrive pour Noël sur Netflix

Netflix nous fera d'ailleurs un beau cadeau le 25 décembre prochain : la plateforme mettra en ligne les épisodes de La Chronique des Bridgerton (ou Bridgerton en version originale), première série de la plateforme produite par Shonda Rhimes et créée par Chris Van Dusen, ex-producetur de Grey's Anatomy, Private Pratice et Scandal. Le pitch ? Nous suivons, pendant la Régence (début du XIXème siècle) à Londres, l'histoire de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une puissante famille qui doit trouver un mari. Alors qu'elle souhaite se marier par amour, elle va faire la connaissance du duc d'Hastings. Malgré ce qu'ils en disent, les deux personnages sont attirés l'un par l'autre mais leur histoire s'annonce compliquée.

Adapté d'une saga littéraire de Julia Quinn, La Chronique des Bridgerton sonne comme un mélange d'Orgueil et Préjugés et de Downton Abbey. Au casting, on retrouvera Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett ou encore Ruth Gemmell. Découvrez les premières images :