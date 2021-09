La Casa de Papel : retour sur les intrigues les plus folles de la série

Une intrigue plus politique avec l'arrestation de Rio

Tokyo (Ursula Corberó) et Rio (Miguel Herrán) étaient enfin OKLM dans la saison 3, profitant de leur amour. Mais c'était sans compter les scénaristes de La Casa de Papel et leurs intrigues ! Rio se fait arrêter par Interpol et se fait torturer. La série espagnole a ainsi pris un virage plus politique et plus sombre. Mais surtout, une fois les explications derrière le braquage pour faire libérer Rio, on se rend compte que cette intrigue est ouf ! Secrets et corruption, respect des droits de l'Homme... Les épisodes font alors passer un message de résistance, d'antisystème. Et les braqueurs deviennent plus que jamais des Robins des bois modernes.