L'une des meilleures séries françaises va être adaptée aux USA, George Clooney rejoint doublement le projet

Qui a dit que le monde des séries en France était moins bien que celui des USA ? On vient de l'apprendre, l'une des meilleures séries françaises va bientôt avoir le droit à son propre remake américain. Non, il ne s'agit pas de H qui reste pourtant indémodable depuis plus de 20 ans (Eric Judor pense qu'elle n'est plus faite pour cette époque), ni de Kaamelott étant donné qu'elle se situe à une période où les USA n'existaient pas encore dans les livres d'Histoire.

Les aventures de Malotru adaptées aux USA

D'après TVLine, c'est Le Bureau des Légendes d'Eric Rochant et portée par Mathieu Kassovitz qui devrait avoir le droit à un tel honneur sur Showtime, déjà la maison de l'une des plus grandes séries d'espionnage des années 2010 : Homeland. Prestige supplémentaire, on apprend également que George Clooney en sera le producteur exécutif mais également... l'un des réalisateurs attitrés. La grande classe.

Côté histoire, l'intrigue évoluera forcément. Ainsi, dans The Department (son titre actuel), on ne suivra plus les missions de certains agents de la DGSE, mais ceux de la CIA. Pour le reste, il faudra patienter avant d'en savoir plus - la production est de toute façon prévue dans le courant de l'année, mais Chris McCarthy (CEO de Showtime et Paramount Media) se veut confiant dans le fait que ce remake réussira à retourner le cerveau des téléspectateurs.

"The Department suivra les traces d'Homeland, l'une des séries les plus impactantes de Showtime, a-t-il promis dans un communiqué. Tout comme Homeland avait su élever le genre à un tout autre niveau, The Department amènera le public encore plus en profondeur dans un monde de mensonges, manipulations et subterfuges, porté par des personnages complexes qui lutteront avec leurs propres démons en même temps qu'ils se battront face aux menaces qui pèseront sur le pays et le monde".

Une série déjà adorée des Américains

Pour la petite anecdote, un tel remake n'a finalement rien d'une surprise. En 2019, le prestigieux New York Times n'avait pas hésité à classer Le Bureau des Légendes (2015 - 2020) à la troisième position des meilleures séries internationales de la décennie, la considérant comme l'une des fictions les plus crédibles et intelligentes sur cet univers.

Par ailleurs, gros point positif avec ce projet, c'est que la fin ne pourra jamais être plus décevante que celle mise en scène par Jacques Audiard lors de la saison 5. Et rien que pour ça, on a hâte de la découvrir.