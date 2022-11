L'une des meilleures séries de science-fiction de tous les temps étonnamment annulée : les fans se battent pour la saison 5

Jonathan Nolan et Lisa Joy ne l'ont jamais caché, ils ont toujours imaginé l'histoire de Westworld sur cinq saisons. "On a prévu de conclure la série avec la saison prochaine, confiait récemment Lisa Joy à The Wrap. Ca nous permettra de conclure beaucoup de choses mises en place par le passé comme le flashforward avec l'Homme en Noir et tous ces trucs. (...) On espère donc le meilleur !"

Cependant, on vient de l'apprendre, cette histoire lancée en 2016 vient malheureusement de prendre fin en 2022 au terme... de sa saison 4. Quelques semaines après la diffusion du dernier épisode, HBO a en effet pris la décision d'annuler cette incroyable série portée par Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris et Jeffrey Wright.

>> Surprise, Dahmer et The Watcher auront une saison 2, mais il y a un twist <<

Une annulation logique pour Westworld...

Une surprise ? Pas vraiment. Alors que le budget de la saison 1 de Westworld était estimé à 90 millions de dollars, celui de la saison 4 serait passé à près de 160 millions de dollars. Or, et c'est la grosse problématique, les audiences de la série ont dans le même temps connu l'effet inverse avec une énorme baisse. Ainsi, de 1,8 million de téléspectateurs en moyenne pour la saison 1 aux USA, ils n'étaient plus que... 300 000 en moyenne pour la saison 4.

Surtout, comme on a pu le constater en regardant le dernier épisode de la saison 4, même l'équipe de Westworld semblait avoir conscience que la fin approchait au moment de la production. Plutôt que de terminer par un énorme cliffhanger, la fiction s'est ainsi arrêtée sur une conclusion ouverte à la fois frustrante, mais également satisfaisante.

>> "Malaise perpétuel", "Turbo concon"... On a trouvé la série parfaite à dévorer en à peine 4h sur Netflix <<

... contestée par les fans avec une pétition

Malgré tout, si l'annulation de Westworld fait donc sens aujourd'hui, cela n'empêche pas les fans de protester. Aussi, dès l'annonce d'HBO, certains d'entre eux se sont réunis afin de manifester leur mécontentement en lançant une pétition afin de réclamer la production d'une suite et, par conséquent, d'une vraie fin.

"Joy n'a pas cessé de clamer qu'elle et l'équipe de Westworld espéraient fortement un renouvellement afin de pouvoir terminer l'histoire, ajoutant notamment que cette conclusion et les enjeux, que l'on aurait vus dans la saison 5, avaient été imaginés / plantés dès l'écriture du pilot", ont-il ainsi déclaré, arguant que l'annulation de cette saison 5 était donc un manque de respect.

De quoi motiver HBO à changer d'avis ? C'est peu probable. A l'heure où l'on écrit ces lignes, seuls 6 952 personnes ont signé la pétition... Difficile de paraître crédible avec ça...

Les acteurs quand même payés

Pour la petite anecdote, même les acteurs pourraient ne pas se joindre à leur mouvement pour sauver la série. A en croire Deadline, le casting aurait eu la bonne idée d'inclure dansson contrat une clause qui obligerait HBO à le payer pour une saison 5 même dans le cas où celle-ci ne serait pas produite.

A cet effet, les 5 stars de Westworld (Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Aaron Paul, et Ed Harris) devraient toucher ensemble entre 10 et 15 millions de dollars. Autant de raisons suffisantes pour ne pas se fatiguer en négociant avec la chaîne !