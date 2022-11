"Malaise perpétuel", "Turbo concon"... On a trouvé la série parfaite à dévorer en à peine 4h sur Netflix

En attendant de savoir si Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman reviendra un jour sur nos écrans avec une nouvelle saison, Steven Moffat - son créateur, a récemment fait son retour avec une nouvelle série intitulée Inside Man, initialement diffusée à partir du 26 septembre sur BBC One en Angleterre, avant de débarquer sur Netflix le 31 octobre dernier.

Steven Moffat dévoile sa nouvelle série

Au programme ici ? Composé de 4 épisodes, ce thriller porté par David Tennant (Doctor Who), Stanley Tucci (Hunger Games) ou encore Lydia West (Years and Years), suit l'enquête d'une journaliste qui se fait aider par un prisonnier condamné à mort afin de retrouver une amie. Un concept loin d'être original (Le silence des Agneaux, Prodigal Son, The devil's hour), mais qui n'empêche pas Inside Man de nous faire vibrer et de jouer avec nos nerfs, d'autant plus qu'elle ne se prend pas toujours très au sérieux, la faute à des personnages au comportement parfois douteux.

Résultat, et sans grande surprise, après avoir réalisé de belles audiences au Royaume-Uni avec 3,4 millions de téléspectateurs en moyenne, Inside Man connait aujourd'hui un incroyable succès sur la plateforme de streaming puisque la série est confortablement installée dans le top 10 de nombreux pays. Comme quoi, les Anglais sont toujours aussi forts en matière de créations originales.

>> Nouveautés Netflix : la suite du plus gros carton français débarque, et ça va tout casser <<

Les internautes mitigés devant Inside Man

Mais concrètement, qu'en pensent les internautes ? A ce petit jeu-là, les avis en France sont en revanche un peu plus partagés. Si le thriller est évidemment validé par une partie du public, l'autre partie ne semble pas encore savoir comment aborder ses sentiments vis-à-vis de celui-ci. Entre fascination, malaise ou blasitude totale, les réactions sont originales et variées.

"J'ai regardé Inside Man hier, j'ai pas pu m'arrêter. Humour British grinçant et absurde comme j'aime. Malaise perpétuel. On ne peut qu'aimer chaque personnage. Ils sont tous sombres et lumineux", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Je viens de terminer Inside Man d'une traite. Pour tous ceux qui l'ont vu, venez on s'inquiète tous pour nos santés mentales. Les autres, profitez encore de vos vies sans questions existentielles", "Constat au bout d'un épisode d'INSIDE MAN : textbook Moffat, une écriture de scène terriblement maline et ludique, pour des prémices très audacieux (et ridicules), qui se noie très vite dans l'absurdité d'un récit/thématiques qui ne peut que partir dans tous les sens", ou encore "Inside man, je trouve ça turbo concon (y a rien qui tient droit dans ces histoires, des coups de manche de Moffat super agaçants, persos à baffer...) mais bon je vais quand même regarder la fin parce que j'aime souffrir."

Bref, comme l'aurait dit Molière : chacun ses goûts.