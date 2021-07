L'Attaque des Titans : un personnage culte aurait dû mourir à la fin, la mort censurée par l'éditeur

Levi aurait dû mourir à la fin de L'Attaque des Titans

Publié en avril 2021 dans le Bessatsu Shōnen Magazine, le chapitre 139 de L'Attaque des Titans - qui était également le dernier du manga, a fortement divisé les fans vis-à-vis de certaines décisions créatives de la part d'Hajime Isayama. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, la fin de son histoire aurait pu être encore plus difficile à avaler pour une partie du public.

C'est Shintaro Kawakubo - l'éditeur du mangaka, qui a en effet révélé l'information : Levi, personnage emblématique de cette oeuvre, aurait pu connaître un destin totalement différent. "La fin opposée [une mort] a celle que Levi a finalement pu avoir [il survit] a fait partie des options pendant plusieurs chapitres" a-t-il notamment admis lors d'une récente interview, avant d'ajouter "Isayama nous avait dit, 'C'est okay d'avoir une histoire où Levi meurt". Un choix osé qui aurait clairement pu briser de nombreux coeurs.

Une mort censurée de justesse

Mais alors, pourquoi cette version n'a-t-elle (heureusement) jamais vu le jour ? Parce que Shintaro Kawakubo n'était clairement pas emballé par l'idée, "Si je dois dire de quel côté j'étais, ça serait celui inverse à Isayama". Aussi, il a profité de son poids durant le processus créatif pour convaincre l'auteur de Shingeki no Kyojin de ne pas poursuivre cette envie, "Quand un personnage devait mourir, tous les trois [Isayama, moi et Kukuchi, un autre éditeur] discutions ensemble pour savoir si cela faisait réellement sens".

Et pour cause, il l'a ensuite rappelé, la mort d'un personnage principal dans n'importe quelle histoire ne peut être imaginée à la légère, et il s'est donc assuré de le faire comprendre à Hajime Isayama, "Si la mort d'un personnage a une réelle importance, alors on y va. Mais avant ça, on se doit de discuter de son sens du point de vue de l'histoire." Le point positif, c'est que son avertissement a été entendu, "Or, dans le cas de Levi, Isayama a reconsidéré son idée en disant, 'Le sens derrière la mort de Levi n'est peut-être pas si significatif'". Oui, on l'a échappé belle.

Une conclusion spéciale