L'amour est dans le pré 2020 : Emilie, Charlotte et Florence pas tendres avec les agriculteurs

Puis c'est Charlotte, accusée de faire semblant avec Laurent, qui s'est énervée contre l'agriculteur. "J'ai vu comment tu la regardais. Tu la regardes avec du désir. Hier soir j'ai pété un plomb. Je sais que tu attendais aussi quelque chose d'Emilie. Je trouve aussi que tu es une girouette, tu ne sais pas te positionner" a-t-elle ainsi déclaré à l'agriculteur.

Mais lors de la présentation à ses proches, Laurent a pris position en affirmant à ses amis qu'il préfère Charlotte. C'est donc Emilie qui a fait ses valises et qui est partie. Charlotte a de son côté était rassurée. Après toutes ces disputes, vont-ils se lancer dans une histoire d'amour ?

Florence remballe Philippe et quitte la ferme

Philippe aussi a souffert dans cet épisode de L'amour est dans le pré 2020 avec Florence, son unique prétendante. Cette dernière n'a pas cessé de se montrer froide et distante avec lui depuis qu'elle est arrivée chez lui. L'éleveur de vaches laitières lui a fait faire une balade en tracteur. Et quand il lui propose de s'asseoir sur ses genoux pour éviter qu'elle soit debout, il a obtenu un "non" glacial. Et à chaque tentative de rapprochement ou de jeu de séduction, elle se montrait réticente.

"Je pense qu'il s'emballe un peu vite. Il est peut-être pressé de trouver la bonne personne. Moi je prends mon temps, je ne veux pas être déçue" a confié Florence face caméra. Philippe, lui, a expliqué à son amie Edith : "Il n'y a plus de cohérence, je ne la reconnais plus, j'ai l'impression que je suis face à une étrangère par rapport à la lettre". "Si c'est de la camaraderie, ce n'est pas ce que je recherche" "Ça fait 50 ans que je donne, j'aimerais bien recevoir aussi" a-t-il ajouté.

Finalement, Florence a avoué être bloquée et ne pas vouloir continuer : "C'est trop dur pour moi. Je t'ai écrit, c'était sincère, mais là, je bloque, je n'y arrive pas". Elle est donc partie, laissant Philippe seul.