Kylie Jenner fait un don de 500 000$ pour les adolescents atteints d'un cancer

Kylie Jenner s'est elle aussi exprimée sur son don généreux et sur ce beau projet dans un communiqué de presse : "Teen Cancer America est une organisation incroyable et je suis tellement chanceuse que Harry m'en ai parlé. Cela a été un processus incroyable de voir ce projet prendre vie, et j'adresse mes meilleurs voeux à tous les patients et à leurs familles."

Harry Hudson a ensuite ajouté : "Je suis très reconnaissant pour l'amitié de Kylie et pour l'impact qu'elle a eu sur ma vie et mon parcours contre le cancer. Elle a toujours été là pour moi, et ensemble, nous voulions trouver un moyen d'être là pour d'autres jeunes qui luttent contre cette maladie. Avec l'aide de Teen Cancer America, nous avons pu contribuer au premier salon pour adolescents Hey, I'm Here For You à l'hôpital pour enfants de Vanderbilt - un espace confortable pour les jeunes en traitement afin de poursuivre leurs passions."