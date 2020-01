Zayn Malik : sans prévenir, le chanteur a offert 12 000 euros pour un enfant atteint d'un cancer

Certaines célébrités ont le coeur sur la main. Vous en doutiez encore ? Après Taylor Swift, Jaden Smith ou encore Kylie Jenner, c'est au tour de Zayn Malik de le prouver. Et pour cause, l'ancien membre des One Direction a fait un geste généreux dans la plus grande discrétion : il a donné 10 000 livres sterling, soit 11 850 euros, pour aider Caitlin Robinson, une petite fille de 5 ans atteinte d'un cancer.

Le généreux don de Zayn Malik

Celui qui s'est remis en couple avec Gigi Hadid a en effet fait ce don via une cagnotte créée sur GoFundMe, qui a pour but d'aider au financement du traitement de l'enfant, originaire de Burnley dans le Lancashire, en Angleterre. En avril 2019, Caitlin a été diagnostiquée comme atteinte d'un neuroblastome de stade 4 et a alors "subi plusieurs cycles de chimiothérapie" et un traitement avec de l'iode radioactif MIBG. Malheureusement, cela n'a pas suffi à la guérir.

La mère de Caitlin surprise et touchée

Sa mère, Helen, a alors lancé un appel à l'aide et a organisé une collecte de fonds pour tenter d'amener Caitlin à Barcelone, pour qu'elle puisse recevoir un traitement qui pourrait lui sauver la vie. Dans une interview accordée à LancsLive, la mère de la petite fille s'est dite très surprise et touchée par ce don : "Je me suis réveillée ce matin pour voir mon bébé et je suis allée voir en même temps la page de dons. Il nous manquait 10£ pour atteindre les 2000£. Et d'un coup, ça avait augmenté à plus de 12000£, je n'en croyais pas mes yeux. J'aimerais dire un grand merci à Zayn Malik mais je ne sais pas comment le joindre. Je lui suis tellement reconnaissante."