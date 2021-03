Kylie Jenner se justifie après avoir demandé de l'argent à ses fans pour une cagnotte

Kylie Jenner clashée pour avoir demandé de l'argent aux fans

Le maquilleur Samuel Rauda, qui a déjà maquillé Kylie Jenner, a été victime d'un grave accident de la route. Sa famille a lancé une cagnotte en ligne sur GoFundMe, car il a subi une opération au cerveau et a des frais médicaux qui s'élèvent à environ 120 000 dollars. Dans sa story Instagram, Kylie Jenner a donc demandé des sous à ses fans, en leur mettant le lien de la cagnotte pour le makeup artist.

Mais la plus jeune milliardaire "self-made" de la planète (qui en fait ne serait pas encore milliardaire) a une sacrée fortune. Alors demander de l'argent, même s'il s'agit de dons pour la bonne cause, ce n'est pas passé. Elle est quand même la star la mieux payée du monde en 2020, et de loin. Et les internautes ont été nombreux à lui demander pourquoi elle n'avait pas elle-même donné de l'argent pour ce maquilleur qu'elle connaît au lieu de quémander des sous à ses fans. Une vive polémique qui a rapidement enflé sur les réseaux.

La star répond à la polémique : "J'ai mis 5 000 dollars pour atteindre leur objectif initial"

C'est dans sa story Instagram, où l'histoire a commencé, que Kylie Jenner a réagi au bad buzz. "Je pense qu'il est important pour moi de clarifier ce faux récit selon lequel j'ai demandé de l'argent aux fans et que je ne paie pas les factures médicales de mon maquilleur" a-t-elle expliqué.

Et d'abord, celle qui a bien changé dans L'incroyable famille Kardashian sur E! (comme ses soeurs Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian et Kendall Jenner) a tenu à souligner qu'il ne s'agissait pas de son makeup artist. "Sam n'est pas mon maquilleur et malheureusement, nous n'avons plus de relation personnelle, mais j'ai travaillé avec lui il y a quelques années et je pense qu'il est le plus adorable" a-t-elle indiqué, "J'ai vu mon actuel maquilleur et ami Ariel poster sur l'accident de Sam et le GoFundMe de sa famille et j'ai immédiatement appelé Ariel pour savoir ce qui était arrivé à Sam" .