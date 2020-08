Koh Lanta, Les Marseillais, The Voice Kids... Ces émissions qui nous attendent à la rentrée

Malgré une fin de saison compliquée pour de nombreuses émissions à cause de la crise sanitaire du coronavirus et du confinement qui a mis à l'arrêt de nombreux tournages, les chaînes ont tout mis en oeuvre pour une reprise qui envoie du lourd ! Entre une nouvelle saison de Koh Lanta, de The Voice Kids sur TF1, des Marseillais VS le reste du monde sur W9, de TPMP sur C8 ou encore de 10 couples parfaits sur TFX, la rentrée 2020 s'annonce chargée ! D'autant que ces programmes prévoient plein de nouveautés.

10 couples parfaits - le 17 août sur TFX

C'est la rentrée avant l'heure sur TFX ! A partir du lundi 17 août, la chaîne diffusera la 4e saison de son émissions de télé-réalité 10 couples parfaits, qui a pris un peu de retard à cause du confinement. Si le concept du jeu reste le même, pour la première fois, des candidats connus s'ajoutent au casting, parmi les inconnus, comme Sebydaddy, son frère Bryan, Anthony Alcaraz, son ex Kellyn, Dita, Safia (la soeur de Milla Jasmine) ou encore Adrien Laurent.

The Voice Kids - le 22 août sur TF1

Après une fin de saison compliquée à cause du coronavirus, The Voice fait son retour... mais cette fois avec les enfants. C'est le samedi 22 août 2020 à partir de 21h05 sur TF1 que la 7e saison de The Voice Kids sera lancée, avec, comme d'habitude, les battles. Sur les fauteuils des 4 coachs, on retrouvera Jenifer, Soprano, Patrick Fiori mais aussi un petit nouveau : Kendji Girac, gagnant de la saison 3 en 2014 qui remplace Amel Bent, qui a participé à la version pour adultes.

Tous en cuisine - le 24 août sur M6

C'était l'une des émissions phares nées du confinement : Tous en cuisine est de retour ! Alors que Cyril Lignac et Jérôme Anthony animaient leur dernière émission le 12 juin dernier, celle-ci revient dès le lundi 24 août à 18h40 sur M6 ! De quoi faire le bonheur des apprentis cuisiniers qui ont hâte d'apprendre de nouvelles recettes simples et économiques à faire en moins d'une heure.

Koh Lanta, les 4 Terres - le 28 août sur TF1

Moins de deux mois après la finale de Koh Lanta, l'île des héros, Koh Lanta fait déjà son retour ! Le vendredi 28 août prochain, à 21h05, TF1 donnera le coup d'envoi de sa nouvelle saison intitulée "Les 4 Terres". Pour la première fois, les 26 candidats seront partagés entre 4 équipes en fonction de leur région d'origine : le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Ils seront confrontés à une nouveauté qui risque de rendre leur ventrue encore plus compliquée : l'îlot de l'exil.

Les Marseillais VS Le reste du monde 5 - le 31 août sur W9

Finies les vacances, les Marseillais sont de retour... et ils ne sont pas seuls puisqu'ils vont une nouvelle fois affronter le reste du monde. Les Marseillais VS Le reste du monde 5 arrive le 31 août 2020 sur W9 ! Au casting : Julien Tanti, Jessica Thivenin, Benjamin Samat, Carla Moreau, Greg Yega, Victoria, Nikola Lozina, Marine et Océane El Himer, Milla Jasmine et son ex Mujdat, mais aussi d'anciens qui font leur retour comme Mélanie Da Cruz, Nehuda et Ricardo Pinto. Et on en passe plein ! La compétition promet d'être agitée !

TPMP - le 31 août sur C8

Après une pause de deux mois, Cyril Hanouna revient en force sur C8. L'animateur présentera en effet trois émissions successives : Balance ton post à 17h45, Touche pas à mon poste à 18h30 et A prendre ou à laisser à 20h10. Au total, l'animateur enchaînera 3 heures de direct ! Parmi les nouveaux chroniqueurs : Rokhaya Diallo et Geoffroy Lejeune dans Balance ton post ainsi que Booder, Noam, inconnu qui a percé pendant le confinement avec Questions pour un balcon, ou encore le journaliste sportif Thomas Villechaize dans TPMP. L'émission reviendra également en deuxième partie de soirée le jeudi soir.