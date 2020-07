Tous en Cuisine avec Cyril Lignac de retour la saison prochaine, c'est confirmé !

Le 12 juin dernier, Cyril Lignac et Jérôme Anthony animaient leur dernière émission de Tous en cuisine, diffusée sur M6. Une triste nouvelle pour les téléspectateurs qui ont découvert de programme de cuisine durant le confinement et l'ont tout de suite adoptée. Dans celle-ci, diffusée tous les soirs à partir de 18h40, le chef cuisinier apprend à plusieurs célébrités et aux téléspectateurs des recettes simples et économique à faire en moins d'une heure. Face au succès rencontré, l'émission qui devait être à la base temporaire était prolongée après le confinement. Malheureusement, l'emploi du temps de Cyril Lignac, qui tient plusieurs restaurants, ne lui permettait pas de continuer.

Tous en cuisine de retour à la rentrée !

Néanmoins, Jérôme Anthony laissait entendre que l'émission pourrait revenir à la rentrée : "il se peut qu'à la rentrée on la reprenne ponctuellement. Mais je ne suis pas du tout dans ces conversations-là, je ne suis qu'un petit artisan chez moi dans ma cuisine, et j'attends qu'on m'appelle !". Un espoir confirmé par Guillaume Charles, directeur général des programmes de M6. Dans une interview accordée au Figaro, il a confirmé le retour de l'émission suivie quotidiennement par 2 millions de Français.

Ce n'est pas tout : outre le retour des émissions cultes L'amour est dans le pré, Top Chef ou Pékin Express, il prévoit des nouveautés comme Lego Masters, un concours dans lequel huit équipes de deux candidats s'affrontent en réalisant des créations en briques Lego, présenté par Eric Antoine, ou encore le concours de dominos Domino Day : "Il y aura plus de grands événements familiaux, plus de live et plus de collaborations entre les médias du groupe dans le domaine de l'information et de la jeunesse". On retrouvera également un nouveau numéro du Morning Night incarné par Michaël Youn.