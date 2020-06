Tous en cuisine et Cyril Lignac de retour à la rentrée ? Jérôme Anthony répond

C'était l'un des programmes phares du confinement : fin mars 2020, Cyril Lignac lançait une nouvelle émission intitulée Tous en cuisine, diffusée tous les soirs de la semaine à partir de 18h40 sur M6. Dans celle-ci, le chef cuisinier apprend à Jérôme Anthony, à plusieurs célébrités et aux téléspectateurs des recettes simples et pas économiques à faire en moins d'une heure. Si l'émission devait s'arrêter à la fin du confinement, elle a rencontré un tel succès que la production décidait de la prolonger...

Un succès fou pour Tous en cuisine avec Cyril Lignac

Un succès sur lequel est revenu Jérôme Anthony, invité de Valérie Expert et Gilles Ganzmann sur Sud Radio le 4 juin dans "Le 10h - midi". "L'émission m'a tout de suite plu, je savais que ce serait une émission sympathique, conviviale, qu'on s'y amuserait. Tous les jours, les gens ont droit à un cours de cuisine par un grand chef, sympathique, pédagogue, c'est ce qui fait le succès de cette émission".

L'émission de retour à la rentrée ?

Malheureusement pour les fans, maintenant que les restaurants ont pu réouvrir, Cyril Lignac doit reprendre les rênes des siens et n'aura plus le temps de présenter l'émission. C'est donc ce vendredi 12 juin que la toute dernière est diffusée... Une déception pour les fans, qui n'attendent qu'une chose : qu'elle revienne. Mais fera-t-elle seulement son retour ? Jérôme Anthony n'écarte pas cette possibilité : "il se peut qu'à la rentrée on la reprenne ponctuellement. Mais je ne suis pas du tout dans ces conversations-là, je ne suis qu'un petit artisan chez moi dans ma cuisine, et j'attends qu'on m'appelle !". On croise les doigts !