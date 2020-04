Tous en cuisine avec Cyril Lignac prolongée après le confinement ? M6 espère

On ne va pas se le cacher, le confinement est l'occasion idéale pour se mettre à la cuisine et apprendre à réaliser de bons petits plats. Les français sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à faire à manger et surtout des gâteaux en témoignent les ruptures de stock de farine et d'oeufs. Cette nouvelle passion la doivent-ils à Cyril Lignac et son émission Tous en cuisine, qui cartonne tous les soirs du lundi au vendredi sur M6 ? Ce programme est un réel moment de partage entre le chef et ses invités célèbres et inconnus, mais les téléspectateurs peuvent-ils espérer le voir continuer au moment du déconfinement ?

Tous en cuisine de retour sur M6 après le confinement ?

Ça semble mal parti si l'on en croit les confidences de Cyril Lignac à TV Mag Le Figaro : "Cette émission ne peut durer que le temps du confinement et c'est ce qui est beau. À la fin, je raccrocherai les gants. Je ne peux pas présenter un programme quotidien, j'ai mes restaurants, mes pâtisseries, mes équipes. C'est ma vie." Dommage, mais du coup un autre chef peut-il reprendre le flambeau de Tous en cuisine, dont les coulisses ont été dévoilées par Cyril Lignac ? Si rien n'est sûr, le patron de M6, lui, souhaite poursuivre l'émission.

Nicolas de Tavernost s'est confié à ce sujet au micro d'Europe 1 : "Aujourd'hui avec Cyril Lignac à 18h45, ça marche bien. J'espère d'ailleurs qu'il se poursuivra et nous souhaitons qu'une émission de cette nature se poursuive au-delà de la période de confinement (...) La cuisine ce n'est pas circonstanciel. Non non, c'est une émission qui j'espère se poursuivra au-delà du confinement."