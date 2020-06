The Voice Kids 2020 en approche : les premières images avec Kendji Girac dévoilées

C'est une saison particulière de The Voice qui vient de se terminer ce samedi 13 juin 2020 sur TF1. Alors que la demi-finale et la finale devaient avoir lieu début mai au Palais des Sports devant 4000 personnes, elles ont été décalées et ont finalement eu lieu en plateau en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Malgré ce contexte particulier, les téléspectateurs étaient au rendez-vous puisqu'ils étaient en moyenne 5 millions à suivre les 17 soirées.

The Voice Kids bientôt de retour

A peine Abi a-t-il été sacré vainqueur de cette 9ème saison que le casting de la prochaine est ouvert ! Encore mieux : TF1 se prépare à diffuser la nouvelle saison de The Voice Kids ! En fin de soirée samedi, la chaîne a en effet dévoilé les premières images de la saison 7. Si Jenifer, Soprano et Patrick Fiori ont rempilé, Amel Bent a été remplacée par Kendji Girac, gagnant de la saison 3 en 2014. "Je suis le premier dans le monde à retourner dans le fauteuil de coach du pays où j'ai gagné, c'est incroyable", confiait-il au Parisien.

Les première simages avec Kendji Girac dévoilées

Il ajoutait "C'est un honneur de revenir en tant que coach. Vraiment. J'étais dans une gare entre deux dates de concerts, quand j'ai reçu le coup de fil, j'ai dit oui instantanément. J'avais dit dans une interview que cela me plairait de la faire, mais je ne m'attendais pas à ce que l'on me le propose aussi rapidement.". Dans les premières images dévoilées par la chaîne, on peut voir le coach en admiration devant certains jeunes chanteurs, mais aussi tous les coach survoltés... Ca promet !