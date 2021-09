Koh Lanta - La légende : les hommes favorisés au montage ? Le regret de Coumba

Pour Koh Lanta - La légende, l'édition All Stars 2021 de l'émission de TF1, les producteurs ont dans un premier temps divisé les candidats en deux clans : les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Une situation inattendue qui a surpris les téléspectateurs, mais qui permet au programme de se renouveler et d'apporter des enjeux différents avec des stratégies repensées.

"Pas le même temps d'écran" entre les hommes et les femmes

Malheureusement, comme l'a déploré Coumba Baradji - candidate de cette émission anniversaire, cette situation ne fait que renforcer l'inégalité entre les deux sexes. Rien à voir avec ce qu'il s'est passé sur l'île lors du tournage, c'est l'actuel montage du programme qui déçoit l'aventurière.

A l'occasion d'un live organisé sur Instagram, repris par Terrafemina, la candidate a dans un premier temps déclaré, "On parle beaucoup des garçons sur Koh-Lanta et j'avais envie qu'on mette un petit peu les filles en avant", avant de pointer du doigt l'incohérence de la production, "Nous, on a une Jade extraordinaire, on a une Alexandra, sur les épreuves, elle déchire, on a une Clémentine et une Candice, des monstres... Mais on ne les voit pas beaucoup".

Oui, Coumba Baradji a visiblement sorti son chronomètre au moment de la diffusion des premiers épisodes et son constat l'a interloquée, "En regardant le ratio temps filmé chez les hommes et le ratio temps filmé chez les femmes, on est sur du 60/40. On n'a pas le même temps d'écran". Une véritable injustice alors que les candidates traversent les mêmes difficultés, qui n'a pas réellement d'explications.

Coumba accusée de détester les hommes

A ce jour, TF1 n'a en effet pas encore réagi à ces critiques afin de lever le voile sur cette différence de traitement. En revanche, les internautes n'ont pas hésité à se moquer de ses propos et à la qualifier d'anti-hommes, elle qui rêve d'une demie finale 100% féminine. Une réaction qui ne l'a pas laissée indifférente et qui a rapidement poussé Coumba à se défendre.

"Ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de l'envie, c'est bien pour eux, mais nous les femmes, notre place, il faut aller la chercher. C'est pour ça que je voulais favoriser les filles, a-t-elle ainsi expliqué, avant d'assurer aux fans de Koh Lanta qu'elle adore les hommes, "J'ai quatre frères, j'ai quatre garçons chez moi, donc je ne déteste pas les hommes".