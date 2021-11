Koh Lanta, La Légende : la résidence du jury final pas filmée, la prod raconte les coulisses

Denis Brogniart lors d'une interview pour PRBK en vidéo. Koh Lanta, La Légende : la résidence du jury final pas montrée cette saison, la prod explique pourquoi et raconte les coulisses

Koh Lanta, La Légende revient ce mardi 23 novembre 2021 sur TF1. Mais dans ce Koh Lanta All Stars 2021, la résidence du jury final n'a pas été filmée et montrée à l'écran. La production a répondu pourquoi il n'y a pas d'images de la résidence du jury final pour cette saison anniversaire des 20 ans, et en a profité pour révéler les coulisses.