Koh Lanta, La Légende : de la drague et des massages sur le camp ! Clémentine et Jade balancent

Koh Lanta, La Légende : Clémentine et Jade avouent qu'une aventurière draguait sur l'île

Dans Koh Lanta, La Légende sur TF1, il y aurait de la drague sur le camp. Eh oui, une aventurière de l'émission animée par Denis Brogniart, qui est désormais diffusée le mardi au lieu du vendredi, aurait tenté de séduire des aventuriers. Ce sont deux aventurières également au casting de Koh Lanta All Stars 2021 qui ont fait cette révélation. En effet, ce sont Clémentine et Jade qui ont parlé de cette aventurière dragueuse à Télé Loisirs.

Lorsque la question "Qui a le plus profité de sa notoriété pour draguer ?" leur a été posée, Clémentine a d'abord répondu avec humour : "Dragué ?", "Jade". Mais Jade a rapidement démenti : "Je ne draguais pas", avant de préciser "elle n'est pas là", alias celle qui draguait dans Koh Lanta, La Légende. Clémentine, qui a été envoyée sur l'île des bannis dans l'épisode de ce 21 septembre 2021 a alors confirmé les dires de Jade : "Ah non, elle n'est pas là". Il y aurait donc bien eu une aventurière qui faisait de la drague sur le tournage de Koh Lanta All Stars 2021.

Cette aventurière aurait fait des massages sur le camp pour draguer

Jade a continué en ajoutant : "Ah non elle n'est pas là, ce n'est pas moi". "Non ce n'est pas toi et ce n'est pas moi qui faisais des massages non plus" a alors lâché Clémentine, qui est toujours clashée par des internautes sur Twitter. Cette aventurière "aurait offert quelques massages à des aventuriers" pour draguer donc. Mais Clémentine et Jade n'ont pas tenu à révéler l'identité de cette aventurière, elles ont gardé le nom de celle-ci secret.

En même temps, la drague existe bien sur Koh Lanta malgré que le fait que ce soit une émission de survie. Denis Brogniart a déjà été dragué, comme il l'avait confirmé dans Le QG de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu. A la question de savoir s'il avait déjà été dragué, il avait répondu : "Oui, oui", enfin "dragué je ne crois pas... mais il y a un petit côté séduction". Sans oublier les couples qui se sont formés sur Koh Lanta, comme par exemple Alix et Mathieu qui ont officialisé.