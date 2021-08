Alix (Koh Lanta, La Légende) et Mathieu en couple : enfin l'officialisation !

Rencontrer l'amour sur Koh Lanta ? C'est possible

Pour certains, le concept de "claquettes / chaussettes" est un tue-l'amour. Pour d'autres, le manque de douche, de déo et de brossage de dents n'empêche en rien de tomber amoureux. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, il est possible de trouver son âme soeur sur l'île de Koh Lanta où l'hygiène est au moins aussi absente que le respect entre les candidats.

Future aventurière de Koh Lanta - La Légende, l'édition All Stars de l'émission qui débutera le 24 août 2021 sur TF1 (attention, la date choisie est un mardi !), Alix Noblat - découverte dans Les 4 Terres en 2020, a en effet confessé avoir rencontré l'amour durant son aventure. Et sans surprise au regard des nombreuses rumeurs, il s'agit évidemment de Mathieu Blanchard.

Alix et Mathieu en couple

A l'occasion d'une interview accordée à Gala, Alix a donc officialisé leur relation et n'a pas caché avoir su immédiatement que son ex-partenaire sur l'île pouvait être l'homme de sa vie, "Quand je suis arrivée à l'édition Les 4 Terres, j'ai eu un coup de foudre pour Mathieu."

Des sentiments qu'elle a tenté d'enfouir le plus possible durant le jeu, mais qu'elle n'a pu masquer une fois rentrée dans le monde normal, "En rentrant, on s'est mis ensemble. Et ça dure depuis un an. On était nature-peinture sur l'île mais on s'est plu. Du coup, on s'est dit que le retour à la normale ne pouvait que bien se passer". Et dire que certains utilisent encore Tinder pour pécho alors qu'il suffit simplement de s'inscrire à Koh Lanta.