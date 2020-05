Inès (Koh Lanta 2020) veut "encastrer" Claude, le clash qui enflamme Twitter

Nouvelle déception pour les fans de Koh Lanta 2020 (Koh Lanta, l'île des héros) : une nouvelle fois, l'épisode de ce vendredi 15 mai 2020 a été coupé, comme le sera la finale. Les téléspectateurs n'ont ainsi eu le droit qu'à l'épreuve de confort et, après la double élimination choc de Charlotte et Teheiura, aucun aventurier n'a été éliminé cette semaine. Cela n'a pas empêché les tensions. Et pour cause, un clash a éclaté entre Claude et Inès lors de l'épreuve de confort.

Inès veut "encastrer" Claude, le clash

Ayant perdu l'épreuve, Claude devait alors donner ses sacs de 28 kilos au total à l'une des candidates encore en lice. Suivant la logique d'Inès de jouer au mérite, il décide donc de les donner à Inès, arrivée dernière. Alors qu'Alexandra et Naoil avaient 11 kilos, Inès se retrouvait avec 18 kilos et peinait à terminer la course. Dégoûtée d'avoir perdu le confort, c'est très en colère qu'elle est arrivée devant Denis Brogniart et a déclaré avoir envie "d'encastrer Claude".

Les internautes s'attaquent à Inès

De quoi énerver certains téléspectateurs, qui trouvent qu'elle a manqué de respect envers Claude, et en amuser d'autres, qui se demandent ce qu'il se serait passé si elle avait parlé comme ça à Moundir... Nombreux ont d'ailleurs comparé le "calme ta petite" de Claude à Moussa au "tiens ta femme" de Moundir lors de sa participation à Koh Lanta. D'autres encore se sont amusés de la réaction de Denis Brogniart, qui n'a clairement pas tenu à calmer le jeu en attaquant davantage Inès... Consciente d'être allée trop loin et visiblement calmée après avoir participé au confort (Noail a décidé de le partager avec elle), l'infirmière a fini par s'excuser auprès de l'aventurier. Un comportement digne des Marseillais ou autre émission de télé-réalité pour certains...